10 автобусов-гармошек будут отремонтированы до сентября

СЕГОДНЯ 17:14 2019-05-27T17:14:17+03:00

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10 автобусов-гармошек будут отремонтированы в Нижнем Новгороде до сентября. Об этом сообщила директор департамента транспорта администрации города Елена Лекомцева, передает пресс-служба мэрии.

По словам Лекомцевой, в 2019 году столица Приволжья получила от «Группы ГАЗ» бесплатный ремонт автобусов-гармошек.

- Сейчас уже понятен масштаб ремонта, и что необходимо сделать. В течение лета отремонтированные автобусы будут поступать в муниципальное предприятие. К сентябрю машины должны выйти на маршруты, - добавила директор департамента транспорта.

Как пояснил директор филиала №2 МП «Нижегородпассажиравтотранс» Дмитрий Лазарев, первый отремонтированный состав отправится курсировать по 48 маршруту. В день он будет проходить 200-250 километров.

- Планируется, что в течение месяца обкатка будет пройдена. После обкатки мы будем запускать автобусы уже и в верхнюю часть города, - объяснил Лазарев.

ИСТОЧНИК KP.RU