XVI фестиваль «Нет наркотикам. Я выбираю спорт!» пройдёт в Нижегородской области 28 мая

СЕГОДНЯ 16:22 2019-05-27T16:22:22+03:00

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Во вторник, 28 мая 2019 года, на стадионе «Спартак» на Бору пройдет XVI Нижегородский областной спортивный фестиваль «Нет наркотикам. Я выбираю спорт!». Как сообщает пресс-служба облправительства, торжественное открытие запланировано на 11:00. Организаторами мероприятия выступает министерство спорта Нижегородской области совместно с администрацией городского округа Бор при содействии ГУ МВД России по региону.

Церемония награждения состоится в 16:00, а в программу фестиваля входят соревнования по мини-футболу, настольному теннису, стритболу, лёгкой атлетике и спортивному туризму на дистанциях. Также в рамках этих состязаний будет проводиться конкурс рисунков на тему: «Нет наркотикам. Я выбираю спорт!». В нем примут участие шесть рисунков от каждого клуба.

В соревнованиях по мини-футболу дополнительно определяются победители номинаций: «Лучший голкипер», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший бомбардир». Победители и призёры определятся по двум группам: I группа муниципальных районов и городских округов с населением до 30 тысяч человек и II группа с населением более 30 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU