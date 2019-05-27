В Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта в районе Дворца спорта

СЕГОДНЯ 15:18 2019-05-27T15:18:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Этим летом в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина будут проводиться строительно-монтажные работы, из-за которых придется ограничить движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, до 20:00 19 июля нельзя будет ездить по участку от проспекта Гагарина до дома №1 на Краснозвездной улице. С восьми часов утра 19 июля до восьми часов вечера 22 августа будет ограничено движение транспорта от дома №1 до дома №10 на Краснозвездной улице.

Кроме того, с восьми утра 22 августа до восьми вечера 22 сентября нельзя будет ездить по участку от дома №10 до дома №12 по Краснозвездной улице.

Объезд зоны производства работ будет организован по прилегающим улицам.

Напомним, в Починковском районе будет отремонтировано дорожное покрытие на протяжении 13 километров. Речь идет об участке федеральной автодороги Р-158 Нижний Новгород – Арзамас - Исса – Пензка – Саратов. Там будут укреплены обочины, обустроены посадочные площадки и восстановлены автобусные павильоны. Рабочие установят новые знаки, сигнальные столбики и нанесут разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU