Пропавший в Нижегородской области 14-летний Олег Чигрин найден живым
В минувшие выходные, 25 мая, в Нижегородской области пропал 14-летний Олег Чигрин. Он ушел из дома на улице Мичурина в Володарске и обратно не вернулся. Ориентировку с приметами и фотографией подростка распространил в социальных сетях поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Мальчика искали почти двое суток. После обеда в понедельник, 27 мая, добровольцы сообщили, что нижегородец найден.
- Найден, Жив! Всем спасибо, - написали волонтеры.
Напомним, 25 мая отмечался Международный день пропавших детей. Это день скорби по детям, которых не удалось спасти или тем, кого до сих пор не нашли. "Комсомольская правда в Нижнем Новгороде" опубликовала интервью с координатором поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергеем Шухриным.Нам удалось выяснить, что могут сделать родители, чтобы обезопасить своих детей.
ИСТОЧНИК KP.RU