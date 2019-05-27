Пропавший в Нижегородской области 14-летний Олег Чигрин найден живым

СЕГОДНЯ 14:02 2019-05-27T14:02:54+03:00

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В минувшие выходные, 25 мая, в Нижегородской области пропал 14-летний Олег Чигрин. Он ушел из дома на улице Мичурина в Володарске и обратно не вернулся. Ориентировку с приметами и фотографией подростка распространил в социальных сетях поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Мальчика искали почти двое суток. После обеда в понедельник, 27 мая, добровольцы сообщили, что нижегородец найден.

- Найден, Жив! Всем спасибо, - написали волонтеры.

Напомним, 25 мая отмечался Международный день пропавших детей. Это день скорби по детям, которых не удалось спасти или тем, кого до сих пор не нашли. "Комсомольская правда в Нижнем Новгороде" опубликовала интервью с координатором поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергеем Шухриным.Нам удалось выяснить, что могут сделать родители, чтобы обезопасить своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU