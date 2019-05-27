Десятиклассница из Нижнего Новгорода победила в региональном этапе телевизионной олимпиады «Умницы и умники»

СЕГОДНЯ 13:01 2019-05-27T13:01:51+03:00

Она примет участие в телевизионной игре на «Первом канале» в следующем учебном году

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В Нижнем Новгороде завершился финал регионального этапа телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Нижегородские умницы и умники». Как сообщает пресс-служба облправительства, всего в конкурсе принимали участие более трехсот учащихся 10 классов.

В финал вышли девять школьников из Кстовского, Лысковского, Балахнинского, Павловского районов, Нижнего Новгорода и Выксы, а также один обучающийся Центра одаренных детей.

Победительницей стала Александра Миронова из 10 класса МАОУ №186 «Авторская академическая школа». А грамоты призеров получили Виктория Рыбкова (Центр одаренных детей), Лев Старов (МБОУ «Гимназия №53» Нижнего Новгорода), Анастасия Рогожина (МБОУ СШ №3 Кстова) и Маргарита Пчелина (МБОУ СШ №14 Балахны). Теперь они все будут участвовать во Всероссийском этапе олимпиады - телевизионной игре «Умницы и умники» на «Первом канале» в следующем учебном году.

ИСТОЧНИК KP.RU