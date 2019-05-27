2019-05-27T10:18:49+03:00
Общество

Фестиваль «Горькийклассик Нижний 800» прошел в минувшие выходные

Более ста раритетных автомобилей ГАЗа были выставлены в Нижегородском кремле
Валерия ГРОМОВА
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В минувшие выходные, 25 и 26 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде прошел фестиваль «Горькийклассик Нижний 800». Как сообщает пресс-служба областного правительства, это мероприятие стало первым в рамках подготовки к 800-летию столицы Приволжья.

Так, 25 мая, более ста раритетных автомобилей Горьковского автозавода приняли участие в ралли. Сначала они проехали по территории предприятия, а затем экипажи отправились по сложному маршруту. А в воскресенье, 26 мая, состоялась церемония награждения победителей. На территории кремля

заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов вручил участникам кубки.

- При подготовке к юбилею города очень важно показать связь времен - какие машины производились, как восстанавливался автопром в послевоенное время. Нижегородской автопром - предмет гордости не только жителей города, но и всех россиян, - подчеркнул он.

Кроме того, машины, выпускавшиеся с 1932 по 1988 годы, были представлены на территории кремля. В фестивале приняли участие уникальные автомобили: единственная из воссозданных экземпляров «Победа-Спорт» – аналог модели, завоевавшей «серебро» на чемпионате Союза 1956 года; спортивная «Волга» ГАЗ-21, занявшая этой зимой призовое место в престижной гонке ретро-машин «Ралли Монте-Карло». На Горьковский автозавод приехали и другие музейные раритеты, в том числе – более десятка машин, выпущенных в годы первых пятилеток: ГАЗ-А, ГАЗ-61, ГАЗ-67, пикап М-415 и самосвал ГАЗ-410.

ИСТОЧНИК KP.RU

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