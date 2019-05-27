2019-05-27T09:46:00+03:00
Общество

14-летнего Олега Чигрина разыскивают в Нижегородской области

Подросток пропал 25 мая
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ПСО "Волонтер"Фото: ПСО "Волонтер"
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В Нижегородской области разыскивают 14-летнего Олега Чигрина. Ориентировки с приметами и фотографиями подростка разметил в социальных сетях поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Олег пропал в субботу, 25 мая 2019 года. По словам добровольцев, он вышел из дома на улице Мичурина в Володарске около шести часов вечера и обратно не вернулся. Возможно, подросток поехал в Дзержинск.

Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза голубые. В момент исчезновения он был одет в серо-голубую куртку, серые джинсы и серые кроссовки. Отмечается, что при себе у мальчика были ключи и телефон.

Нижегородцы, если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данного подростка, пожалуйста, позвоните на горячую линию поисково-спасательного отряда «Волонтер» по номеру 8-831-291-51-51 или сразу в полицию: 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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