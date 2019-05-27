13 километров трассы Р-158 отремонтируют в Починковском районе до конца октября

СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-27T09:28:37+03:00

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В Починковском районе Нижегородской области будет отремонтировано дорожное покрытие на протяжении 13 километров. Об этом сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Речь идет об участке федеральной автодороги Р-158 Нижний Новгород – Арзамас - Исса – Пензка – Саратов. Рабочие заменят 13 километров изношенного покрытия с 218 по 231 километр.

Пять километров из них проходят в Починках. Там также будут отремонтированы линии электроосвещения. По информации, на протяжении 13-километрового участка в рамках ремонта будут укреплены обочины, обустроены посадочные площадки и восстановлены автобусные павильоны. Рабочие установят там новые знаки, сигнальные столбики и нанесут разметку.

Ремонтные работы будут проходить постепенно на участках протяженностью один километр. Возможны ограничения движения по скорости и сужение проезжей части. Максимальная скорость на участках ремонтных работ вне населенных пунктах – 50 км/ч, в населенных пунктах – 40 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU