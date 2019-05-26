Самая высокая явка на предварительном голосовании «Единой России» зафиксирована в Сормове

СЕГОДНЯ 19:38 2019-05-26T19:38:38+03:00

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По данным на 18:00 26 мая 2019 года в Нижегородской области в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие почти 23 тысячи человек. Как сообщили в оргкомитете, никаких нарушений не зафиксировано.

В Нижнем Новгороде самая большая явка зафиксирована в Сормовском районе. Там свои голоса за кандидатов на довыборы в гордумы отдали порядка четырех тысяч жителей.

«Предварительное голосование - очень важный этап. Сегодня определится кандидат от партии «Единая Россия», который пойдет на выборы в думу Нижнего Новгорода. Это будет тот, кого выберут сормовичи, - подчеркнул директор по развитию Нижегородского завода теплообменного оборудования, участник предварительного голосования по довыборам в городскую Думу Нижнего Новгорода по округу №21 Павел Пашинин.

Напомним, избирательные участки начали работать в восемь часов утра и закроются в 20:00. Жители выбирают кандидатов на довыборы депутатов Заксобрания, думы и представительные органы самоуправления районов и городских округов.

ИСТОЧНИК KP.RU