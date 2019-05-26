Самая высокая явка на предварительном голосовании «Единой России» зафиксирована в Сормове
По данным на 18:00 26 мая 2019 года в Нижегородской области в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие почти 23 тысячи человек. Как сообщили в оргкомитете, никаких нарушений не зафиксировано.
В Нижнем Новгороде самая большая явка зафиксирована в Сормовском районе. Там свои голоса за кандидатов на довыборы в гордумы отдали порядка четырех тысяч жителей.
«Предварительное голосование - очень важный этап. Сегодня определится кандидат от партии «Единая Россия», который пойдет на выборы в думу Нижнего Новгорода. Это будет тот, кого выберут сормовичи, - подчеркнул директор по развитию Нижегородского завода теплообменного оборудования, участник предварительного голосования по довыборам в городскую Думу Нижнего Новгорода по округу №21 Павел Пашинин.
Напомним, избирательные участки начали работать в восемь часов утра и закроются в 20:00. Жители выбирают кандидатов на довыборы депутатов Заксобрания, думы и представительные органы самоуправления районов и городских округов.
ИСТОЧНИК KP.RU