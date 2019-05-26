2019-05-26T14:29:53+03:00
Общество

Гостехнадзор проверит самоходные машины в Дальнеконстантиновском районе

Рейд пройдет 31 мая
Валерия ГРОМОВА
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31 мая 2019 года инспекция Гостехнадзора Нижегородской области совместно с ГИБДД проведет обследование самоходных машин в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Эксперты будут осматривать тракторы и другую самоходную технику, которые находятся на территории пяти сельсоветов: Тепелевского, Румянцевского, Кужутского и Дубравского. Всего там зарегистрированы более 800 машин.

Как сообщили власти, в Дальнеконстантиновском районе живут около 23,5 тысячи человек, почти полторы тысячи из которых имеют удостоверения тракториста, дающие право на управление самоходными машинами: тракторами, сельскохозяйственной техникой, снегоходами, болотоходами, квадроциклами.

Ранее сообщалось, что социальные предприниматели из Нижегородской области могут принять участие в V Всероссийском конкурсе социально-предпринимательских проектов «Навстречу переменам». По словам губернатора Глеба Никитина, победители получат 1,2 миллиона рублей на развитие проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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