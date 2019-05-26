2019-05-26T12:38:44+03:00
Общество

Александр Югов проведет личный прием граждан 25 июня

На прием может записаться любой желающий
Валерия ГРОМОВА
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25 июня 2019 года в приемной губернатора и правительства Нижегородской области пройдет прием жителей. Он начнется в 14:00 по адресу: Нижний Новгород, улица Костина, дом 2, кабинет 12.

На вопросы будет отвечать заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На прием может записаться любой желающий по вышеуказанному адресу. При себе необходимо иметь паспорт и документы по рассматриваемому вопросу.

Режим работы приемной : понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница и предпраздничные дни - с 9.00 до 17.00. Запись прекращается за пять рабочих дней до его проведения.

Напомним, 6 июня в Княгининском районе пройдет прием граждан губернатора и правительства Нижегородской области. На мероприятии будут присутствовать уполномоченные лица органов исполнительной власти и аппарата Уполномоченного по правам человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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