Переход на цифровой формат открывает новые возможности для зрителей ТК «Волга»

СЕГОДНЯ 12:14 2019-05-26T12:14:36+03:00

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3 июня 2019 года в Нижегородской области состоится третий этап перехода 20 федеральных каналов на цифровое вещание.

Как заявил в интервью ТК «Волга» директор филиала РТРС «Нижегородский ОРТПЦ» Михаил Небольсин, местные телекомпании очень востребованы среди местных жителей.

Преимущественное право такого цифрового вещания должна получить телекомпания, обладающая статусом «обязательного общедоступного канала» в своем регионе. В Нижегородской области такой является именно «Волга».

По словам замминистра информационных технологий и связи Нижегородской области Алексея Воробьева, ТК «Волга» может начать вещание в цифровом формате на канале ОТР в первом мультиплексе уже с октября этого года.

Статус обязательного общедоступного канала означает, напомним, и то, что вещание «Волги» должно быть в обязательном порядке обеспечено во всех кабельных сетях на фиксированной 21-й кнопке.

Напомним, в конце 2017 года «Волга» вышла на спутник, и теперь эфирный телесигнал доступен в любой, даже самой отдаленной точке региона.

ИСТОЧНИК KP.RU