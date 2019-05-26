2019-05-26T11:26:44+03:00
Общество

Выездной прием граждан пройдет в Княгининском районе 6 июня

Предварительная запись обязательна
Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 6 июня 2019 года, в Княгининском районе пройдет прием граждан губернатора и правительства Нижегородской области. Мероприятие пройдет в здании районной администрации.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на приеме будут присутствовать уполномоченные лица органов исполнительной власти Нижегородской области и аппарата Уполномоченного по правам человека.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8(831) 439-04-98 или 430-96-39.

Ранее сообщалось, 13 июня в Нижнем Новгороде будет организована «горячая телефонная линия» по теме по теме «О признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Задать интересующие вопросы жители смогут в течение нескольких часов – с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 о 13:00). Звонки будут приниматься по телефону: 8-831-439-00-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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