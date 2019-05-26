2019-05-26T09:10:18+03:00
Общество

В Нижегородской области открылись счетные участки для предварительного голосования «Единой России»

Сегодня жители выберут кандидатов на довыборы депутатов ЗС НО, думы и представительных органов самоуправления
Валерия ГРОМОВА
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Сегодня, 26 мая 2019 года, в Нижегородской области проходит единый день предварительного голосования партии «Единая Россия», в ходе которого жители выберут кандидатов на довыборы депутатов Заксобрания, думы и представительные органы самоуправления районов и городских округов.

Как сообщает пресс-служба партии, голосование организовано по рейтинговой системе, то есть сделать выбор можно в пользу сразу нескольких кандидатов.

Принять участие могут все совершеннолетние граждане, зарегистрированные на данных избирательных округах. Адреса участков можно посмотреть на официальном сайте НРО «Единой России». Они начали работать в восемь часов утра и закроются в 20:00.

Кстати, если вы в течение сегодняшнего дня обнаружите нарушения на избирательных участках или захотите отправить жалобу, позвоните по телефону 8-831-296-55-88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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