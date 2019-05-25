21-летний нижегородец ограбил 83-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 15:12 2019-05-25T15:12:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в ограблении 83-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в начале мая 2019 года в отдел полиции обратилась пожилая жительница ома по улице Премудрова и рассказала о том, что ее ограбил неизвестный молодой человек. По словам женщины, злоумышленник позвонил ей в дверь квартиры, и, когда она открыла, тот, применив насилие, ворвался в квартиру и открыто похитил у нее кошелек, в котором лежали шесть тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре полицейским удалось установить личность подозреваемого – им оказался 21-летний молодой человек. В настоящее время злоумышленник задержан и заключен под стражу. Мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU