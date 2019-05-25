Мастер сервиса по ремонту мобильников украл смартфон и подменил детали

СЕГОДНЯ 13:48 2019-05-25T13:48:51+03:00

Общий ущерб от действий злоумышленника составил около 76 тысяч рублей

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Молодой работник сервиса по ремонту сотовых телефонов попался на краже мобильника в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

С заявлением о краже мобильного телефона и о подмене материнских плат в одном из торговых заведений Нижегородского района в отдел полиции №5 УМВД России по Нижнему Новгороду обратился 39-летний нижегородец.

Как выяснилось в ходе расследования, 29-летний житель Приокского района проходил испытательный срок на должность мастера по ремонту сотовых телефонов. Находясь на работе, он совершил хищение одного из мобильников. Кроме того, он занимался подменой материнских плат. Общая сумма причиненного злоумышленников ущерба составила около 76 тысяч рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование в настоящее время продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU