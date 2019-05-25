Прощание с депутатом Александром Бочкаревым состоится 25 мая

СЕГОДНЯ 12:05 2019-05-25T12:05:07+03:00

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Прощание с депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Александром Бочкаревым состоится в Нижнем Новгороде в субботу, 25 мая 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Прощание будет проходить с 13:00 до 17:00 в киноцентре «Рекорд». Гражданская панихида начнется в 16:00. Похороны же состоятся в 12:00 в воскресенье, 26 мая 2019 года, в Богородском районе по адресу: деревня Ключищи, улица Ключевая, дом 31.

Напомним, Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром в пятницу, 24 мая 2019 года, в больнице имени Семашко. Накануне ему стало плохо, и его госпитализировали, однако спасти мужчину не удалось. По предварительным данным, причиной смерти Александра Бочкарева стала тромбоэмболия легочной артерии, развившаяся на фоне онкологического заболевания, которое у депутата обнаружили этой зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU