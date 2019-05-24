2019-05-24T17:39:02+03:00
Общество

Движение транспорта на участке улиц Бекетова и Пушкина ограничат до конца лета

Проезжать по данному участку можно будет только по ночам
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Движение транспорта от дома №10а по улице Бекетова до дома №38а по улице Пушкина будет временно прекращено ежедневно с 8 часов утра до 8 часов вечера до 30 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ограничения связаны с производством строительно-монтажных работ.

- На основании обращения ООО Строительной компании «ТГВ» будет временно прекращено движение транспорта по улице Бекетова, на участке от дома 10А до дома 38А по улице Пушкина. Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам, - отметили в департамента транспорта Нижнего Новгорода.

Кроме того, С 8.00 до 13.00 26 мая в связи с проведением велопробега – «Нижегородский Велопарад» будет временно прекращено движение автобусов № А-5, а также сократится путь следования автобусов маршрута № Т-87 до остановочного пункта «Площадь Революции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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