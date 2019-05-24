Благотворительный турнир по мини-футболу состоится в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 16:32 2019-05-24T16:32:21+03:00

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Международное сообщество ICANN проведет юбилейный благотворительный турнир по мини-футболу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

26 мая и 2 июня 2019 года в парке отдыха и культуры имени 1 Мая состоится пятый турнир футбольной лиги ICANN, который пройдет в пользу общественной организации «Верас», занимающейся поддержкой и образованием детей с аутизмом. Собранные средства будут направлены на развитие службы длительного сопровождаемого проживания «ЭКОДОМ» для детей с ментальной инвалидностью. Каждый желающий также сможет стать благотворителем, внеся добровольное пожертвование для «Верас» непосредственно на мероприятии. Воспитанники организации будут присутствовать на матчах и болеть за команды.

В корпоративном футбольном турнире примут участие одиннадцать команд, среди которых – члены Ассоциации ICANN и компании-партнеры. Соревнования пройдут в два этапа: отборочный турнир 26 мая и игры плей-офф и финал 2 июня.

Во второй день мероприятия состоится товарищеский турнир футбольных команд ICANN со сборной «СМИ-НН». Последних представят игроки следующих СМИ: «Комсомольская правда –Нижний Новгород», «Волга», ННТВ, ГТРК, «Деловой квартал», «В городе N», ТАСС, «Столица Нижний».

Партнер мероприятия – филиал «Волга» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен».

ИСТОЧНИК KP.RU