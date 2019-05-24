2019-05-24T16:10:06+03:00
Общество

15-летний подросток пропал в Дзержинске

Виктор Пухов ушел из школы 23 мая и исчез
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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15-летний подросток пропал в Дзержинске15-летний подросток пропал в ДзержинскеФото: СОЦСЕТИ
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15-летнего Витю Пухова ищут в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает нижегородская поисково-спасательная группа «Рысь».

Согласно информации, подросток ушел из школы в городе Дзержинске в четверг, 23 мая 2019 года, и с того момента о его местонахождении нет никакой информации.

Виктор Пухов имеет худощавое телосложение, рост около 155 сантиметров, русые волнистые волосы и серые глаза. В день исчезновения он был одет в серо-голубую куртку с капюшоном, спортивный костюм Nike черного цвета с серыми вставками по бокам, а также темно-синие кроссовки с надписью Wildriver. Кроме того, при себе у подростка был рюкзак темно-синего цвета.

Любую информацию о местонахождении пропавшего Вити Пухова просьба сообщать по телефону 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

ИСТОЧНИК KP.RU

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