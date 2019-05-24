2019-05-24T15:47:05+03:00
Общество

Фестиваль «Горькийклассик Нижний 800» состоится в Нижнем Новгороде

Это станет первым мероприятием, приуроченным к 800-летию города
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Фестиваль классических автомобилей ГАЗ «Горькийклассик Нижний 800» состоится в Нижнем Новгороде впервые с 2013 года и будет посвящен грядущему 800-летию города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В рамках фестиваля нижегородцы смогут увидеть более сотни раритетных автомобилей, которые удалось сохранить их владельцам или восстановить реставраторам. Всего ожидается около 250 участников из России, Беларуси, Украины, Армении и Великобритании. Они представят практически полный спектр машин, которые выпускались на Горьковском автозаводе с 1932 по 1988 годы. Главными событиями фестиваля станут авторалли и выставка автомобилей в кремле.

- Одна из важных задач к 800-летию Нижнего Новгорода – сделать город как можно более открытым для его жителей и гостей. Это, прежде всего, касается его сердца – Нижегородского кремля. Там запланировано немало ярких и интересных мероприятий. Приглашаю всех в это воскресенье прийти в кремль, чтобы ощутить праздничную атмосферу! - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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