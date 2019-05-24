2019-05-24T12:11:36+03:00
Общество

Подрядчика нужно принуждать к восстановлению дорожного полотна, - Сергей Кузин

По мнению юриста, администрация как заказчик ремонта дорог должна требовать от подрядчиков больше
Андрей ВОВКЮлия ИСАЕВА
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22 мая в Проектном офисе по реализации Стратегии развития Нижегородской области прошло заседание эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Транспортная система области и города: как решить вечные проблемы с дорогами, парковками и пробками». Руководитель Центра помощи автомобилистам Сергей Кузин уверен, что нужно больше контролировать подрядчиков, ремонтирующих дороги.

- Я бы хотел сконцентрироваться на качестве дорожного покрытия, потому что это для автомобилистов самый важный вопрос, - отметил Кузин. – Команды, которые пришли в город, и в область, сильно отличаются от предыдущих. И мы надеемся, что во всех вопросах будет проведена некая ревизия. Я бы попросил обратить внимание на вопрос муниципальных контрактов и их соблюдения.

На текущий момент автомобилисты готовы помогать представителям власти, если увидят, что их инициативы имеют результат. Зачастую, когда происходит гарантийный недостаток, дорогу просто латают, а не перекладывают. В итоге гарантийный период заканчивается, и мы получаем дорогу, которую нужно полностью перекладывать. Все-таки подрядчики выполняют работу для нас: мы – заказчики, а администрация представляет наши интересы. Мы как граждане напрямую зависим от администрации, потому что только она может предъявить претензии подрядчику.

Прошу обратить внимание на юридический аспект – механизм принуждения подрядчика к восстановлению дорожного покрытия. Я думаю, что это приведет к существенному результату. Да, денег больше не станет, поэтому давайте просто внимательнее за ними следить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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