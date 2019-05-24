Пассажирам все равно, кто нас везет: частник или муниципал, - Станислав Прокопович

СЕГОДНЯ 11:47 2019-05-24T11:47:43+03:00

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22 мая в Проектном офисе по реализации Стратегии развития Нижегородской области прошло заседание эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Транспортная система области и города: как решить вечные проблемы с дорогами, парковками и пробками». Председатель комиссии гордумы по транспорту Станислав Прокопович отметил, что на транспорт в городе тратится почти столько же, сколько на социальную сферу.

- Я сам езжу и на муниципальном, и на частном общественном транспорте, чтобы понимать, как работает АСКОП, перегрузочные мосты и машины, - сказал Прокопович. - Так вот нам, пассажирам, абсолютно все равно, кто нас везет: частник или муниципал. Нам надо получить от него качественную и безопасную услугу, чтобы интервалы между автобусами были как можно короче.

Глава города в отчете перед депутатами представил бюджеты наших муниципальных предприятий, из которых видно, что в 2018 году по сравнению с 2016-2017 годами сократились расходы, у водителей увеличились зарплаты (с 30 до 45 тысяч). При этом количество субсидий было аналогичным с прошлыми годами. Убыток составил 40 миллионов, хотя в прошлых годах он был за 100.

Я считаю, что предприятия оздоравливаются. Это очевидно и по бюджету, и по тем результатам, которые представила администрация. Мы будем отслеживать состояние дел по маршрутно-транспортной сети. Особенно это касается НПАТ, потом что это порядка 227 миллионов поездок за год.

Каковы планы администрации на 2019 и 2020 годы? Мы уже внедрили АСКОП, и муниципальный транспорт уже использует 3800 валидаторов, на них обслуживаются около 300 тысяч льготных карт, а в области – около 400 тысяч. Мы получили 100 новых автобусов, оборудованных всем необходимым, что облегчило состояние дела некоторых маршрутов. Владимир Панов заявил, что в этом году есть договоренность о получении еще 200 автобусов. И они будут максимально в короткие сроки интегрированы.

Для понимания, транспортная система и дорожное хозяйство в городе занимают 23% из бюджета. Это вторая часть после социалки по расходам. Такая ситуация нас устраивает. Параллельно с этим нас постоянно субсидирует областное правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU