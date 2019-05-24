2019-05-24T11:42:29+03:00
Общество

Глеб Никитин проведет рабочую встречу с президентом ПАО «Лукойл»

В ходе встречи будет обсуждаться сотрудничество Нижегородской области и ПАО «Лукойл»
Валерия ГРОМОВА
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В пятницу, 24 мая 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов проведут рабочую встречу в столице Приволжья.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в ходе мероприятия будет обсуждаться сотрудничество региона и ПАО «Лукойл». На данный момент компания реализует в регионе один из крупнейших инвестиционных проектов.

Напомним, губернатор Глеб Никитин также примет участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в городе Иннополис (Республика Татарстан). В рамках мероприятия будут презентованы цифровые платформы, которые в том числе позволяют вовлекать жителей в процессы управления регионом. До этого правительство и IT-кластер Нижегородской области уже представили на конференции цифровую платформу, предназначенную для подготовки кадров в IT-сфере HiBrain.

ИСТОЧНИК KP.RU

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