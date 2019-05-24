Глеб Никитин проведет рабочую встречу с президентом ПАО «Лукойл»
В пятницу, 24 мая 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов проведут рабочую встречу в столице Приволжья.
Как сообщает пресс-служба облправительства, в ходе мероприятия будет обсуждаться сотрудничество региона и ПАО «Лукойл». На данный момент компания реализует в регионе один из крупнейших инвестиционных проектов.
Напомним, губернатор Глеб Никитин также примет участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в городе Иннополис (Республика Татарстан). В рамках мероприятия будут презентованы цифровые платформы, которые в том числе позволяют вовлекать жителей в процессы управления регионом. До этого правительство и IT-кластер Нижегородской области уже представили на конференции цифровую платформу, предназначенную для подготовки кадров в IT-сфере HiBrain.
ИСТОЧНИК KP.RU