2019-05-24T11:35:54+03:00
Общество

Проблема пробок и нехватки парковок в Нижнем Новгороде колоссальная, - Андрей Нестеренко

На тысячу нижегородцев приходится в среднем 450 автомобилей, которые негде парковать
Андрей ВОВКЮлия ИСАЕВА
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22 мая в Проектном офисе по реализации Стратегии развития Нижегородской области прошло заседание эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Транспортная система области и города: как решить вечные проблемы с дорогами, парковками и пробками». Куратор проекта «Карта убитых дорог» нижегородского отделения Общероссийского народного фронта Андрей Нестеренко предложил необычный способ решения проблем пробок в городе.

- Я бы хотел вернуться к вопросу пробок и парковок. Проблема колоссальная. В начале 90-х у нас в среднем было 130 автомобилей на тысячу населения. В настоящее время у нас порядка 450 автомобилей на тысячу населения. Показатель вырос в пять раз, - напомнил Нестеренко. – Понятно, что улицы и дорожная сеть формировались по тем задачам, которые были поставлены еще в 80-90-х годах. Мы с этим столкнулись. Интенсивность большая, город стоит, сервис «Яндекс. Пробки», наверное, даже не актуален, потому что мы итак знаем, какие улицы стоят. Интереснее слушать прогноз погоды, там есть хотя бы какая-то интрига. Здесь же интриги нет – стоит плотно.

Что надо сделать, чтобы разгрузить город? Много разных практик есть: запретов, финансовых пропусков или организации въездов по четным и нечетным дням. Это тоже большая тема. Приезжающие машины паркуются, парковок нет. Какие только варианты не обсуждали: многоуровневые, закрытые, гостевые, перехватывающие и тому подобное. Но все равно на это нужны денежные средства, нормативные документы, это все долго и длительно.

Недавно мы выезжали на объект на улице Богдановича, где изменился режим работы светофора. Это один из организационных моментов. Но вместе с этим я обратил внимание, что утром 70% автомобилей едут с одним человеком – водителем. Я бы вышел с конкретным предложением: сделать сервис в формате «Подвези соседа». Внести туда смысл, интерактив, многие люди готовы кооперироваться, быстро приезжать. Часть машин, которые занимают эти парковки, просто не доедет. Будет просто и понятно: кто захочет – воспользуется. А на каких условиях люди договорятся – это другая история. Но это альтернатива решению вопроса с парковками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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