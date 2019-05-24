Три голубых ели высадят около «Юпитера» вместо двух срубленных

СЕГОДНЯ 10:28 2019-05-24T10:28:01+03:00

Представитель собственника КЗ пообещал, что деревья будут посажены до конца мая

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На этой неделе в Нижнем Новгороде прошло внеочередное заседание общественного экологического совета под председательством главы администрации Нижегородского района Алексея Мочкаева. Основной темой для обсуждения стала высадка деревьев около концертного зала «Юпитер», сообщает пресс-служба мэрии столицы Приволжья.

Напомним, 17 мая рядом со зданием подрядчик, выполняющий благоустройство, незаконно спилил две голубые ели. При этом сотрудники КЗ «Юпитер» не представили экспертное заключение о состоянии деревьев. Никаких распоряжений от администрации также не было.

В ходе заседания представитель собственника концертного зала Андрей Жижин пообещал, что до конца мая на месте вырубленных деревьев будут посажены три голубых ели. Работу будет проводить специализированная компания, гарантирующая, что деревья на участке приживутся.

ИСТОЧНИК KP.RU