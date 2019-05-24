Глеб Никитин примет участие в конференции ЦИПР в Татарстане

СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-24T09:45:36+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в городе Иннополис (Республика Татарстан). Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

В рамках мероприятия будут презентованы цифровые платформы, которые в том числе позволяют вовлекать жителей в процессы управления регионом. Каждый желающий житель региона мог оставить пожелание или предложение в Стратегию социально-экономического развития Нижегородской области на одноименном сайте.

На портале также можно оставлять наказы будущим министрам в рамках их отбора.

Ранее сообщалось, что правительство и IT-кластер Нижегородской области уже представили на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» цифровую платформу, предназначенную для подготовки кадров в IT-сфере HiBrain. Целью создания платформы является удовлетворение растущего спроса на высококвалифицированные IT-кадры в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU