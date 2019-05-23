Минсоцполитики Нижегородской области купит квартиры для детей-сирот
Министерство социальной политики Нижегородской области купит квартиры для детей-сирот на первичном и вторичном рынке жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, за последние несколько дней уже были объявлены аукционы на приобретение 32 жилых помещений на вторичном рынке жилья. Начальная максимальная цена контракта составляет 1 900 000 рублей. Заявки на участие будут приниматься до 18 июня 2019 года.
Кроме того, в период с 27 по 30 мая 2019 года планируется объявление аукционов на приобретение 81 квартиры путем долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома. Начальная максимальная цена контракта составит 2 037 000 рублей.
По словам министра социальной политики Нижегородской области Алексея Исаева, площадь каждой квартиры без учета лоджий и балконов должна составлять не менее 30 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU