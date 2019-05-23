Минсоцполитики Нижегородской области купит квартиры для детей-сирот

СЕГОДНЯ 17:54 2019-05-23T17:54:22+03:00

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Министерство социальной политики Нижегородской области купит квартиры для детей-сирот на первичном и вторичном рынке жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, за последние несколько дней уже были объявлены аукционы на приобретение 32 жилых помещений на вторичном рынке жилья. Начальная максимальная цена контракта составляет 1 900 000 рублей. Заявки на участие будут приниматься до 18 июня 2019 года.

Кроме того, в период с 27 по 30 мая 2019 года планируется объявление аукционов на приобретение 81 квартиры путем долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома. Начальная максимальная цена контракта составит 2 037 000 рублей.

По словам министра социальной политики Нижегородской области Алексея Исаева, площадь каждой квартиры без учета лоджий и балконов должна составлять не менее 30 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU