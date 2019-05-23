Цифровая платформа для подготовки кадров в IT-сфере представлена нижегородским правительством

СЕГОДНЯ 16:42 2019-05-23T16:42:24+03:00

В 2019 году обучение с помощью платформы должны пройти около 500 человек

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Правительство и IT-кластер Нижегородской области представили на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» цифровую платформу, предназначенную для подготовки кадров в IT-сфере HiBrain. Об этом в ходе конференции, которая проходит в Иннополисе 22-24 мая 2019 года, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов.

Согласно информации, целью создания платформы является удовлетворение растущего спроса на высококвалифицированные IT-кадры в Нижегородской области.

- Потребность региона в IT-кадрах уже сейчас превышает выпуск специалистов нижегородскими вузами почти в два раза. Новая платформа позволяет выбрать наиболее подходящий очный курс в вузах, а также записаться на стажировку в IT-компании – в регионе их сосредоточено около семисот. Ожидаем, что в текущем году обучение с помощью платформы пройдут порядка пятисот человек, - отметил Игорь Носов.

В настоящее время сотрудничество уже ведется с пятью образовательными организациями: ННГУ, НГТУ, НИИТ, НИУ ВШЭ, IT-академия «ШАГ», а также с 13 IT-компаниями.

ИСТОЧНИК KP.RU