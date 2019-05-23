2019-05-23T16:36:16+03:00
Общество

Окна «Мой бизнес» откроются в 17 районах Нижегородской области до конца 2019 года

Консультация в таких окнах сможет заменить обращение более чем в 40 организаций
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Окна «Мой бизнес» должны открыться в 17 районах Нижегородской области до конца 2019 года. Они будут созданы на базе муниципальных центров поддержки предпринимательства. Об этом со ссылкой на министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова сообщает пресс-служба областного правительства.

Максим Черкасов отметил, что Нижегородская область стала одним из четырех пилотных регионов, где в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» открывается центр «Мой бизнес». Там будут предоставляться комплексные услуги по принципу «одного окна».

Напомним, Нижегородская область получит самый большой объем средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за последние годы в рамках региональной составляющей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- Например, в 2019 году финансирование будет в 4,5 раза больше, чем в 2018 году, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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