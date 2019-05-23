Два человека пострадали в ДТП с лосем в Краснобаковском районе

СЕГОДНЯ 15:04 2019-05-23T15:04:12+03:00

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Очередной лось пострадал под колесами автомобиля в Нижегородской области. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, авария произошла около 21:20 в среду, 22 мая 2019 года, на 153-м километре автодороги Нижний Новгород – Киров. 37-летний водитель автомобиля «Датсун» со стажем 10 лет совершил наезд на лося, который внезапно вышел на проезжую часть прямо перед машиной.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, а его 25-летний пассажир отделался ссадинами лица. Обоих доставили в Центральную районную больницу рабочего поселка Красные Баки, где оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU