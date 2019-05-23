2019-05-23T15:04:12+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с лосем в Краснобаковском районе

Дикое животное вышло на проезжую часть прямо перед автомобилем
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Очередной лось пострадал под колесами автомобиля в Нижегородской области. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, авария произошла около 21:20 в среду, 22 мая 2019 года, на 153-м километре автодороги Нижний НовгородКиров. 37-летний водитель автомобиля «Датсун» со стажем 10 лет совершил наезд на лося, который внезапно вышел на проезжую часть прямо перед машиной.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, а его 25-летний пассажир отделался ссадинами лица. Обоих доставили в Центральную районную больницу рабочего поселка Красные Баки, где оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минсоцполитики Нижегородской области купит квартиры для детей-сирот
Цифровая платформа для подготовки кадров в IT-сфере представлена нижегородским правительством
Окна «Мой бизнес» откроются в 17 районах Нижегородской области до конца 2019 года
В Нижегородской области снова ожидаются грозы и штормовой ветер
Центр аутизма появится в Нижнем Новгороде
Редкая птица из Красной книги попала в сети браконьеров на Оке
Трамвайный маршрут №1 возобновил работу в Нижнем Новгороде
Водитель иномарки устроил массовое смертельное ДТП под Выксой
Глеб Никитин и Герман Греф обсудили перспективы сотрудничества при реализации образовательных проектов
ЦТМ приглашает на премьеру спектакля «Во всем виноват Вайнштейн»
42-летний мужчина на «Мерседесе» пропал в Нижнем Новгороде при таинственных обстоятельствах
Кафе на Нижневолжской набережной сливало сточные воды в Волгу
Грозы и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 22 мая
Акция «На метро в библиотеку» пройдет в Нижнем Новгороде 26 мая