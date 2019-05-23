В Нижегородской области снова ожидаются грозы и штормовой ветер

СЕГОДНЯ 14:20 2019-05-23T14:20:31+03:00

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Грозы и сильный ветер опять ожидаются в Нижегородской области днем в четверг, 23 мая 2019 года. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщает региональный Центр управления в кризисных ситуациях.

Согласно информации, в ближайшие несколько часов 23 мая 2019 года в Нижегородской области и в городе Нижнем Новгороде местами ожидаются грозы, ливни и град, а также сильный юго-западный и западный ветер – отдельные его порывы будут достигать скорости 15 метров в секунду. Непогода может сохраниться и вечером.

При этом температура воздуха днем 23 мая составит +17...+19 градусов Цельсия, к вечеру столбики термометров опустятся до +12...+14 градусов, а ночью похолодает до +6...+8 градусов. А вот в пятницу, 24 мая, днем будет солнечно и сухо, зато температура воздуха составит не более +16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU