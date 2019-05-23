Водитель иномарки устроил массовое смертельное ДТП под Выксой

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-23T10:51:01+03:00

Изменить размер текста: A A

37-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» со стажем 17 лет устроил массовое смертельное ДТП на шестом километре подъезда к городу Выксе от автодороги Владимир – Муром – Арзамас. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Трагедия произошла около 12:40 в среду, 22 мая 2019 года. Водитель «Форда» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Субару Форестер», после чего внедорожник вынесло на полосу встречного движения, где тот столкнулся с автомобилем «ГАЗель». В результате 57-летний водитель «Субару» погиб на месте. Кроме того, получили травмы водитель и пассажир «ГАЗели» - одного из них пришлось госпитализировать с ушибами и переломами. Виновник же аварии не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU