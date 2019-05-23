2019-05-23T10:29:45+03:00
Общество

Глеб Никитин и Герман Греф обсудили перспективы сотрудничества при реализации образовательных проектов

Губернатор Нижегородской области и председатель правления Сбербанка провели рабочую встречу в Москве
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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Глава региона Глеб Никитин и президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф провели рабочую встречу в Москве 22 мая. На ней стороны обсудили возможность сотрудничества Нижегородской области и компании, передает пресс-служба облправительства.

В частности речь зашла об образовательных проектах, которыми помимо прочего занимается Сбербанк.

- Я верю, что вместе мы сможем перезагрузить образовательную среду в Нижегородской области, а затем тиражировать лучшие практики по всей стране, - подчеркнул губернатор.

В свою очередь Герман Греф заявил, что Сбербанк настроен на сотрудничество с нижегородским правительством.

- Мне кажется, сейчас есть очень хороший шанс построить стратегическое партнерство. Можете быть уверены: мы окажем помощь и поддержку, - заверил банкир.

В ходе встречи также удалось обсудить сотрудничество при реализации таких проектов, как: «Учитель для России», «Школа 21» и «Развитие личностного потенциала». Кроме того, стороны поговорили об участии Сбербанка в модернизации образовательной инфраструктуры Нижегородской области и подготовке областного центра к празднованию 800-летия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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