ЦТМ приглашает на премьеру спектакля «Во всем виноват Вайнштейн»

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-22T17:00:12+03:00

Премьера спектакля «Во всем виноват Вайнштейн» (18+) состоится в Центре театрального мастерства в Нижнем Новгороде 3 июня в 19.00. Об этом сообщают организаторы. Эскиз по одноименной пьесе Светланы Петрийчук был представлен режиссером Родионом Барышевым

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Премьера спектакля «Во всем виноват Вайнштейн» (18+) состоится в Центре театрального мастерства в Нижнем Новгороде 3 июня в 19.00. Об этом сообщают организаторы.

Эскиз по одноименной пьесе Светланы Петрийчук был представлен режиссером Родионом Барышевым во время режиссерской лаборатории современной драматургии прошлой осенью. По итогам зрительского и экспертного голосования было решено доработать эскиз до спектакля.

15-летняя Алина мечтает о красных ковровых дорожках и Оскаре. Однажды учитель ОБЖ выгоняет ее с подругой с урока, и она предлагает отомстить ему, что называется, по-голливудски. «Это история про девочку, которая убила взрослого человека эсэмэской», - такую краткую аннотацию дает постановке режиссер Родион Барышев.

По форме спектакль драматический, но в нем есть куски, созданные по законам пластического театра. Также в числе его особенностей -живая музыка и прямое взаимодействие артистов с публикой.

В ролях: Анна Сильчук, Ирина Страхова, Игорь Авров, Елена Сметанина, Никита Чеботарев, Анна Бледникова.

ИСТОЧНИК KP.RU