СЕГОДНЯ 16:46 2019-05-22T16:46:58+03:00

42-летний мужчина на «Мерседесе» пропал в Нижнем Новгороде при таинственных обстоятельствах Фото: СОЦСЕТИ

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42-летний Николай Даданов пропал в Нижнем Новгороде больше недели назад. Об этом сообщается на сайте нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Согласно информации, мужчина уехал с работы на внедорожнике Mercedes-Benz около 16:00 в прошлый понедельник, 13 мая 2019 года, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Номер автомобиля – О060ТЕ152.

Николай Даданов имеет рост около 182 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения на нем была надета красная ветровка, коричневая бейсболка, темная футболка, коричневые брюки и коричневые кроссовки. При себе у него также была черная сумка.

Любую информацию о местонахождении Николая Даданова просьба сообщать волонтерам по телефону 8 (831) 291-51-51 или в полицию по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU