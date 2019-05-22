2019-05-22T16:26:20+03:00
Общество

Кафе на Нижневолжской набережной сливало сточные воды в Волгу

За это заведение общепита оштрафовано
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Летнее кафе, расположенное возле катера «Герой» на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде, загрязняло своими сточными водами Волгу. Об этом сообщает пресс-служба департамента Росприроднадзора по ПФО.

Как выяснили специалисты департамента Росприроднадзора, от кафе выходила труба диаметров 50 миллиметров, через которую производился сброс сточных вод в ливневую канализацию, после чего сточные воды разливались в границах водоохранной зоны реки Волги.

Согласно Водного Кодекса РФ сброс сточных, в том числе дренажных, вод в границах водоохранных зон запрещается. В связи с этим в отношении нарушителя департаментом было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности и наложены штрафные санкции.

- В настоящее время нарушение уже устранено владельцем кафе, - отметили в пресс-службе департамента Росприроднадзора по ПФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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