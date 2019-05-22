Акция «На метро в библиотеку» пройдет в Нижнем Новгороде 26 мая

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-22T14:17:34+03:00

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В ближайшее воскресенье, 26 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде пройдет акция «На метро в библиотеку», приуроченная к всероссийскому Дню библиотек.

Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, в этот день с 10:30 до 12:30 на станции метро «Горьковская» и у входа в «подземку» на площади Горького (со стороны Звездинки)

пассажиров будет встречать и приглашать на акцию хранитель традиций областной детской библиотеки Кот Мурлыка.

Один из сотрудников будет просить пассажиров продекламировать стихотворение или небольшой рассказ. Тот, кто выполнит задание, получит транспортную карту на четыре поездки.

На платформе будет развернут пункт книгообмена, где можно будет выбрать книжку, почитать в дороге и затем обменять её на другую. Акция также будет проводиться в областной библиотеке на Звездинке: там состоятся мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU