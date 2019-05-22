2019-05-22T13:55:48+03:00
Общество

10 нижегородских семей и 10 родителей получили почетные награды

Награждение прошло 22 мая
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 22 мая 2019 года, в Нижегородском кремле состоялась встреча семей и родителей, представленных к награждению Почетным знаком «Родительская слава» и премией Нижегородской области «Нижегородская семья». Как сообщает пресс-служба облправительства, мероприятие прошло в рамках празднования Международного дня семьи.

Награды вручал заместитель главы региона Андрей Гнеушев.

- Вопросы улучшения положения семей с детьми, обеспечения охраны здоровья матери и ребенка, предоставления адресной социальной помощи семьям с детьми являются приоритетными для правительства региона, о чем неоднократно говорил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, когда создавалась региональная Стратегия развития, - подчеркнул он.

В мероприятии приняли участие 10 родителей, которые получили почетный знак за заслуги в воспитании детей, а также 10 семей, которым вручили премию за большой вклад в возрождение и развитие семейных традиций.

Напомним, награды «Почетный знак «Родительская слава» и премия Нижегородской области «Нижегородская семья» учреждены с 2008 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грозы и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 22 мая
Акция «На метро в библиотеку» пройдет в Нижнем Новгороде 26 мая
В Нижнем Новгороде изменили режим работы двух светофоров
«ВКонтакте» запустит городскую ленту новостей Нижнего Новгорода
Водитель «Опеля» насмерть сбил пенсионерку на проспекте Ленина
Количество строящихся соцобъектов в Нижнем Новгороде увеличилось вдвое
В Сормовском районе снесли киоск, незаконно торговавший алкоголем
Глеб Никитин предложил разработать систему работы с обращениями по экологической тематике в соцсетях
Нижегородское правительство заключило соглашения на получение средств на реализацию нацпроектов
План сева яровых культур в Нижегородской области выполнен на 85%
Владимир Панов встретится с жителями Советского района 30 мая
Новое восьмиэтажное общежитие открыли в университете имени Лобачевского
Более 290 тысяч человек посетили домашние игры ФК «НН» с июля 2018 года
Нижегородские соцпредприниматели могут получить более миллиона рублей на своей проект
50 шаровидных ив будут посажены на Советской площади Нижнего Новгорода
Нижегородские компании начнут экспортировать в Китай кондитерские изделия
Более 740 километров дорог будет отремонтировано в Нижегородской области в этом году
Беременную 14-летнюю Свету Гашеву нашли в Нижегородской области
Из Нижнего Новгорода запустили авиарейс в Новосибирск
Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы имени Семашко
Тело мужчины обнаружили на пожаре в Тоншаевском районе 20 мая