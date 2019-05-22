10 нижегородских семей и 10 родителей получили почетные награды

СЕГОДНЯ 13:55 2019-05-22T13:55:48+03:00

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В среду, 22 мая 2019 года, в Нижегородском кремле состоялась встреча семей и родителей, представленных к награждению Почетным знаком «Родительская слава» и премией Нижегородской области «Нижегородская семья». Как сообщает пресс-служба облправительства, мероприятие прошло в рамках празднования Международного дня семьи.

Награды вручал заместитель главы региона Андрей Гнеушев.

- Вопросы улучшения положения семей с детьми, обеспечения охраны здоровья матери и ребенка, предоставления адресной социальной помощи семьям с детьми являются приоритетными для правительства региона, о чем неоднократно говорил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, когда создавалась региональная Стратегия развития, - подчеркнул он.

В мероприятии приняли участие 10 родителей, которые получили почетный знак за заслуги в воспитании детей, а также 10 семей, которым вручили премию за большой вклад в возрождение и развитие семейных традиций.

Напомним, награды «Почетный знак «Родительская слава» и премия Нижегородской области «Нижегородская семья» учреждены с 2008 года.

ИСТОЧНИК KP.RU