2019-05-22T12:31:06+03:00
Общество

«ВКонтакте» запустит городскую ленту новостей Нижнего Новгорода

Это будет отдельная вкладка в общей ленте
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала городские ленты новостей, в которые будут попадать событийные и тематические материалы, актуальные для региона – и одним из первых таких городов станет Нижний Новгород.

Городская лента будет представлять собой отдельную вкладку в ленте новостей «ВКонтакте». На начальном этапе в нее будут попадать материалы от заранее отобранных СМИ, блогеров, крупных сообществ и других авторов, освещающих городскую тематику. Позднее в городскую ленту смогут попасть и записи других пользователей – при условии, что материалы интересны широкой аудитории и соответствуют всем правилам «ВКонтакте».

Кстати, ранее социальная сеть уже использовала подобную механику для освещения крупных спортивных событий – например, Чемпионата мира по футболу – 2018 и Зимней универсиады – 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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