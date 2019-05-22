Количество строящихся соцобъектов в Нижнем Новгороде увеличилось вдвое

СЕГОДНЯ 11:36 2019-05-22T11:36:29+03:00

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22 мая 2019 года мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов представил депутатам гордумы отчет о деятельности мэрии в 2018 году. Градоначальник обратил внимание на увеличение масштабов строительства учреждений социальной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в прошлом году за счет участия администрации Нижнего Новгорода в национальных проектах и государственных целевых программах, количество строящихся объектов увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим , 2017 годом. А количество проектируемых объектов выросло в четыре раза.

По данным департамента строительства и капитального ремонта городской администрации, в 2018 году на территории города Нижнего Новгорода осуществлялось строительство шести объектов: садик и школа в ЖК «Цветы» на улице Академика Сахарова, школы в ЖК «Гагаринские высоты» на проспекте Гагарина, садиков в микрорайоне «Бурнаковский» и ЖК «Зенит». Кроме того, была введена в эксплуатацию тренировочная площадка на территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Мещера» и реконструировано здание театра «Вера».

ИСТОЧНИК KP.RU