В Сормовском районе снесли киоск, незаконно торговавший алкоголем

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-22T10:27:33+03:00

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В Сормовском районе Нижнего Новгорода демонтировали самовольный нестационарный торговый объект, расположенный на улице Героев Космоса у дома №34. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, киоск торговал алкогольной продукцией без законных оснований. В связи с этим владельцу было предложено демонтировать объект, однако он отказался.

Также правоохранительные органы не раз выезжали к этому киоску и выявляли факт незаконной реализации алкогольной продукции. Даже местные жители боятся отпускать детей одних на прогулку, потому что вокруг постоянно ходят нетрезвые компании.

- В непосредственной близости от самовольного торгового объекта находятся детские площадки, в радиусе трехсот метров – три детских сада, а в радиусе пятисот – три школы, - объяснили в пресс-службе.

В результате киоск был демонтирован в принудительном порядке, а все ценное оттуда перевезут на временную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU