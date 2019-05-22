В Сормовском районе снесли киоск, незаконно торговавший алкоголем
В Сормовском районе Нижнего Новгорода демонтировали самовольный нестационарный торговый объект, расположенный на улице Героев Космоса у дома №34. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Так, киоск торговал алкогольной продукцией без законных оснований. В связи с этим владельцу было предложено демонтировать объект, однако он отказался.
Также правоохранительные органы не раз выезжали к этому киоску и выявляли факт незаконной реализации алкогольной продукции. Даже местные жители боятся отпускать детей одних на прогулку, потому что вокруг постоянно ходят нетрезвые компании.
- В непосредственной близости от самовольного торгового объекта находятся детские площадки, в радиусе трехсот метров – три детских сада, а в радиусе пятисот – три школы, - объяснили в пресс-службе.
В результате киоск был демонтирован в принудительном порядке, а все ценное оттуда перевезут на временную стоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU