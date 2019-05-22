2019-05-22T09:44:46+03:00
Общество

Глеб Никитин предложил разработать систему работы с обращениями по экологической тематике в соцсетях

Губернатор провел заседание рабочей группы Госсовета
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 21 мая 2019 года, в Москве прошло заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы». Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие проводил губернатор Глеб Никитин.

Среди участников заседания были замминистра экологии и природных ресурсов Денис Храмов, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, а также представители федеральных и региональных органов власти.

Глеб Никитин считает, что необходимо использовать материалы из социальных сетей, чтобы развивать диалог с гражданами.

- На такого рода обращения нужно реагировать и для этого необходимо создавать соответствующую систему и поведенческую модель чиновников. Комментарии должны даваться быстро и по сути. Уже были вопиющие случаи, когда в некоторых регионах убирали свалки с фотографий с помощью фоторедакторов, - объяснил глава Нижегородской области.

Помимо этого, Глеб Никитин предложил проводить выезды на объекты и общение с гражданами. Все предложения, озвученные на заседании, планируется учесть в докладе рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сормовском районе снесли киоск, незаконно торговавший алкоголем
Нижегородское правительство заключило соглашения на получение средств на реализацию нацпроектов
План сева яровых культур в Нижегородской области выполнен на 85%
Владимир Панов встретится с жителями Советского района 30 мая
Новое восьмиэтажное общежитие открыли в университете имени Лобачевского
Более 290 тысяч человек посетили домашние игры ФК «НН» с июля 2018 года
Нижегородские соцпредприниматели могут получить более миллиона рублей на своей проект
50 шаровидных ив будут посажены на Советской площади Нижнего Новгорода
Нижегородские компании начнут экспортировать в Китай кондитерские изделия
Более 740 километров дорог будет отремонтировано в Нижегородской области в этом году
Беременную 14-летнюю Свету Гашеву нашли в Нижегородской области
Из Нижнего Новгорода запустили авиарейс в Новосибирск
Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы имени Семашко
Тело мужчины обнаружили на пожаре в Тоншаевском районе 20 мая