Глеб Никитин предложил разработать систему работы с обращениями по экологической тематике в соцсетях

СЕГОДНЯ 09:44 2019-05-22T09:44:46+03:00

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Во вторник, 21 мая 2019 года, в Москве прошло заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы». Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие проводил губернатор Глеб Никитин.

Среди участников заседания были замминистра экологии и природных ресурсов Денис Храмов, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, а также представители федеральных и региональных органов власти.

Глеб Никитин считает, что необходимо использовать материалы из социальных сетей, чтобы развивать диалог с гражданами.

- На такого рода обращения нужно реагировать и для этого необходимо создавать соответствующую систему и поведенческую модель чиновников. Комментарии должны даваться быстро и по сути. Уже были вопиющие случаи, когда в некоторых регионах убирали свалки с фотографий с помощью фоторедакторов, - объяснил глава Нижегородской области.

Помимо этого, Глеб Никитин предложил проводить выезды на объекты и общение с гражданами. Все предложения, озвученные на заседании, планируется учесть в докладе рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы».

ИСТОЧНИК KP.RU