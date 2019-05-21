Нижегородское правительство заключило соглашения на получение средств на реализацию нацпроектов

СЕГОДНЯ 17:44 2019-05-21T17:44:27+03:00

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Правительство Нижегородской области заключило

все необходимые соглашения на получение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий нацпроектов, заявила министрфинансов Ольга Сулима, передает пресс-служба облправительства.

Так, в течение трех лет – с 2019 по 2021 годы – Нижегородская область потратит 88 миллиарда рублей на реализацию этих мероприятий. Из бюджета Российской Федерации будут выделены 42,6 миллиарда рублей.

Также Сулима подчеркнула, что сейчас федерация «направляет новые соглашения на получение межбюджетных трансфертов, распределение которых федерация производит на основании распоряжений и постановлений».

Напомним, социальные предприниматели Нижегородской области могут принять участие в V Всероссийском конкурсе «Навстречу переменам» и выиграть более миллиона рублей на развитие своего проекта. В этом году конкурс будет проходить по трем номинациям: «инновационный проект», «локальный проект» и «диджитал». В каждой номинации будет выбран как минимум один проект.

ИСТОЧНИК KP.RU