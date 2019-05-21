Владимир Панов встретится с жителями Советского района 30 мая

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-21T17:00:57+03:00

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В следующий четверг, 30 мая 2019 года, в Советском районе Нижнего Новгороде пройдет очередная встреча мэра Владимира Панова с жителями.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, мероприятие начнется в 18:30 в Нижегородском музыкальном училище имени Балакирева. В нем могут принять участие все желающие. Жители смогут задать градоначальнику интересующие вопросы.

Напомним, подобные встречи с жителями всех восьми районов приволжской столицы Владимир Панов проводит с 27 февраля прошлого года. Второй цикл встреч с горожанами стартовал 5 декабря 2018 года. Тогда мэр повторно встретился с жителями Автозаводского района. После этого он еще выезжал в Сормовский, Канавинский и Приокский районы. А самая первая встреча Панова с нижегородцами прошла 27 февраля 2018 года

ИСТОЧНИК KP.RU