Владимир Панов встретится с жителями Советского района 30 мая
В следующий четверг, 30 мая 2019 года, в Советском районе Нижнего Новгороде пройдет очередная встреча мэра Владимира Панова с жителями.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, мероприятие начнется в 18:30 в Нижегородском музыкальном училище имени Балакирева. В нем могут принять участие все желающие. Жители смогут задать градоначальнику интересующие вопросы.
Напомним, подобные встречи с жителями всех восьми районов приволжской столицы Владимир Панов проводит с 27 февраля прошлого года. Второй цикл встреч с горожанами стартовал 5 декабря 2018 года. Тогда мэр повторно встретился с жителями Автозаводского района. После этого он еще выезжал в Сормовский, Канавинский и Приокский районы. А самая первая встреча Панова с нижегородцами прошла 27 февраля 2018 года
ИСТОЧНИК KP.RU