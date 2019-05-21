Новое восьмиэтажное общежитие открыли в университете имени Лобачевского

СЕГОДНЯ 16:21 2019-05-21T16:21:56+03:00

Сейчас в вузе проходит международный студенческий фестиваль «Будущее в настоящем»

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Сегодня, 21 мая, замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев принял участие в международном студенческом фестивале «Будущее в настоящем», который проводится в ННГУ имени Лобачевского, передает пресс-служба облправительства.

- Здесь получают образование студенты из 78 регионов России и 105 стран мира. А открытие нового общежития дает возможность еще более чем 600 юношам и девушкам учиться на нижегородской земле, - подчеркнул замглавы региона.

По словам Гнеушева, на ближайшие 5 лет основной целью национального проекта «Образование» является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования.

Кульминацией мероприятия стало открытие 8-этажного общежития. Согласно информации, в международном студенческом фестивале «Будущее в настоящем» принимают участие более 5 тысяч российских и иностранных студентов из вузов Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU