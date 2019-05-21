Более 290 тысяч человек посетили домашние игры ФК «НН» с июля 2018 года

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-21T15:50:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшую субботу, 25 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде на стадионе, построенном к чемпионату мира по футболу, пройдет решающий домашний матч ФК «НН». Соперником наших футболистов станет саранская «Мордовия».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал местных жителей поддержать команду в этой тяжелой схватке.

- Не зря болельщиков называют двенадцатым игроком. Нижегородцы сполна оправдали это почетное звание своей энергией и верой в команду! – заявил глава региона.

Глеб Никитин напомнил, что с июля 2018 года домашние игры «Нижнего Новгорода» посетили больше 290 тысяч зрителей.

- У нас есть прекрасный стадион, подрастает талантливая молодёжь, и мы будем бороться за то, чтобы быть в элите российского футбола. В эту субботу приглашаю всех прийти и поддержать наших ребят, - добавил губернатор.

Напомним, матч начнется в 15:00. Входные группы откроются за час до игры. Попасть на территорию стадиона можно будет через 1 и 6 гейты. Через 1 гейт также будет организован доступ для маломобильных групп населения. Кстати, если ФК «НН» одержит победу, то его ждут стыковые матчи за право выхода в Премьер-лигу.

ИСТОЧНИК KP.RU