Более 740 километров дорог будет отремонтировано в Нижегородской области в этом году

СЕГОДНЯ 13:12 2019-05-21T13:19:16+03:00

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В Нижегородской области стартовали дорожные работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщает пресс-служба облправительства, подрядчик уже приступил к ремонту трассы Нижний Новгород-Шахунья-Киров.

По словам министра транспорта Вадима Власова, в 2019 году в регионе будут отремонтированы не менее 745 километров дорог, а работы должны завершиться уже к 1 октября.

Дороги, которые попадут в нацпроект, выбирали по их состоянию, а также несоответствию технических параметров требованиям для дорог с регулярным автобусным движением. На ремонт будут выделены 6,7 миллиарда рублей.

Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 83 российских регионах. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в марте правительство региона определило перечень автодорог и объектов улично-дорожной сети, которые будут приведены в нормативное состояние к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU