2019-05-21T12:43:01+03:00
Общество

Беременную 14-летнюю Свету Гашеву нашли в Нижегородской области

Напомним, девушка сбежала из перинатального центра в Дзержинске
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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14-летняя Светлана Гашева, сбежавшая на прошлой неделе из перинатального центра в Дзержинске, найдена живой. Об этом сообщает нижегородский поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Напомним, около семи часов вечера в прошлый четверг, 16 мая девочка вышла из перинатального центра, который расположен на проспекте Циолковского в Дзержинске, и не вернулась. Ситуация усугублялась тем, что Света Гашева находится на девятом месяце беременности и в любой момент ей могла понадобиться медицинская помощь. Теперь же, спустя несколько дней, местонахождение беглянки установлено.

- Найдена! Жива! Благодарим всех неравнодушных за помощь в распространении информации, - написали волонтеры в социальных сетях, не уточняя, где именно и при каких обстоятельствах была найдена девушка.

Кстати, ранее Светлана Гашева уже неоднократно сбегала из реабилитационного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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