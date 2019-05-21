2019-05-21T12:40:44+03:00
Общество

Из Нижнего Новгорода запустили авиарейс в Новосибирск

Он будет выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам
Валерия ГРОМОВА
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Международный аэропорт «Стригино» открыл новый регулярный рейс из Нижнего Новгорода до Новосибирска. Маршруты будет осуществлять авиакомпания S7.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, открытие состоялось 20 мая.

Рейс будет выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Вылет из Нижнего Новгорода - в 23:35, а из Новосибирска- в 22:30 (время местное для каждого аэропорта). Полеты осуществляются на самолетах Embraer 170.

Напомним, в феврале появилась информация, что в правительстве Нижегородской области прошли обсуждения сотрудничества с Китаем в сфере туризма. В ходе мероприятия стороны сошлись во мнении, что увеличить туристический поток могли бы чартерные рейсы из Китая в Нижний Новгород. Глава Общества обменов и сотрудничества «Россия - Восточная Европа - Центральная Азия» Чжили Гэ заявил о намерении проработать этот вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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